Inter, l’annuncio di Inzaghi è netto: svelato il prossimo colpo di mercato?

Le parole di Simone Inzaghi confermano le voci sul prossimo colpo di mercato? Dichiarazioni rilasciate nel post partita.

L’Inter continua a vincere, e lo fa con la consapevolezza di essere una delle squadre che indubbiamente lotteranno fino alla fine per lo Scudetto. Lo scorso anno il problema aveva un nome ben preciso: Milan. Certo, anche quest’anno i rossoneri sfaranno parte del team di squadre pronte a sudare per cercare di portare a casa il titolo. I nerazzurri, però, avranno dalla loro quella voglia di rivalsa che già in queste prime giornate pare ben presente.

Il 3-0 contro il Sassuolo è ovviamente una mazzata per i neroverdi, ma anche un’iniezione di gran fiducia per tutto l’ambiente nerazzurro, alla prima vittoria tra le mura amiche. Anche il mercato è stato abbastanza soddisfacente, a partire dal ritorno di Lukaku che ha fatto sognare tutti i tifosi. Si muoverà ancora qualcosa?

Inter, ecco l’annuncio di Inzaghi: il prossimo colpo sarà Acerbi?

Nelle scorse ore è arrivata la notizia del blocco di ogni trattativa su Milan Skriniar: il difensore è stato di fatto tolto dal mercato. Una buona notizia per Simone Inzaghi al quale, però, serve ancora un altro difensore per completare in maniera definitiva il pacchetto arretrato. Arriverà? Si sono fatti diversi nomi, ma in queste ore pare abbia preso corpo in maniera importante l’ipotesi Francesco Acehttps://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Acerbirbi.

E proprio in questo senso arrivano conferme, per bocca dello stesso Inzaghi. L’allenatore, infatti, nel corso conferenza stampa post partita, ha risposto proprio ad una domanda riguardante il difensore della Lazio ed il suo possibile arrivo a Milano.

Nella fattispecie ad Inzaghi è stato chiesto se sia proprio Acerbi il giocatore secondo lui ideale per completare il reparto: “Beh, questo senz’altro. Però ci sono delle dinamiche, dei meccanismi nel mercato per i quali come ho detto ci sono dei dirigenti che se ne occupano”, ha spiegato l’allenatore. “Sanno le caratteristiche del giocatore che voglio, che deve riempire quella casella. Da qui a fine mercato la riempiremo”, le parole di Inzaghi. Dichiarazioni che sanno di conferma: sarà Acerbi il prossimo colpo?