“In Serie A entro due anni”: l’annuncio sul club spiazza i tifosi

Una società della B sogna il grande salto in Serie A nel giro di pochi anni: la conferma è arrivata dal protagonista più atteso.

Almeno 8 squadre che si contenderanno la promozione in A più diverse altre mine vaganti che, con il passare dei mesi, potrebbero togliersi soddisfazioni inaspettate e centrare il bersaglio grosso. È un’edizione della Serie B quanto mai competitiva quella di quest’anno, la cui seconda giornata è stata aperta ieri dalla sfida finita in parità che ha visto protagonisti il Bari ed il Palermo. Due squadre intenzionate a rivestire un ruolo di primo piano, così come il Como.

I lariani hanno debuttato bene nel torneo, fermando in casa la corazzata Cagliari (1-1). Domani è in programma la trasferta sul campo del Pisa, battuto nella prima gara dal Cittadella. Il tecnico Giacomo Gattuso, nell’occasione, continuerà a dare fiducia al neo-acquisto Daniele Baselli mentre dovrà attendere ancora prima di poter schierare in campo Cesc Fabregas.

Lo spagnolo, che ha firmato un biennale con il club, sta lavorando insieme al resto dei compagni tuttavia non ha ancora raggiunto uno stato di forma ottimale. La sua ultima presenza all’interno del rettangolo verde, d’altronde, risale al 16 settembre (in Europa League) quando ancora vestiva la maglia del Monaco. L’obiettivo ora è quello di recuperare presto e dare un contributo concreto alla causa della propria formazione.

Fabregas sogna la Serie A: le parole dello spagnolo

Il centrocampista, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Marca’, ha confermato che la società punta a salire in Serie A nel giro dei prossimi “due-tre anni”. Già in questa stagione, in ogni caso, il Como proverà a regalare la soddisfazione più bella ai propri tifosi. “Non sarà facile – ha spiegato – perché tutti mi dicono che questa è la Serie B più difficile di tutti i tempi”.

Fagregas, dal canto suo, sente di poter dare ancora molto al mondo del calcio. “Io sono qui per dare esperienza nei momenti difficili. La cosa che più mi ha convinto è il progetto globale che mi hanno offerto: continuare a giocare a buon livello, essere azionista del club e vivere una città molto bella”.