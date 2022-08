DIRETTA Udinese-Salernitana: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Udinese-Salernitana, gara valida per il secondo turno di Serie A 2022/2023.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Udinese-Salernitana, gara delle 0re 20:45 valida per la seconda giornata di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena di Udine, la formazione friulana ospita la Salernitana di Davide Nicola.

Le due squadre hanno iniziato la stagione con una sconfitta e ora l’obiettivo è riscattarsi e trovare la prima vittoria stagionale. L’Udinese ha disputato una buona prova a San Siro contro il Milan campione d’Italia e nonostante il vantaggio iniziale è crollato sotto la spinta degli attaccanti rossoneri.

Bella prestazione anche per la Salernitana, che, ha ospitato la Roma al debutto ed ha perso di misura. La squadra di Nicola è molto attiva sul mercato e la società sta lavorando attentamente per accontentare le richieste del suo bomber. L’ultimo colpo è stato l’attaccante ex Villarreal Dia, favorito per un posto da titolare dall’inizio sull’altro acquisto Botheim.

Le probabili formazioni di Udinese-Salernitana

Udinese, 3-5-2: Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil

Salernitana, 3-5-2: Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Maggiore, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. All. Nicola