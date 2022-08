Salta il Milan: Serie A, il cartellino rosso mette nei guai l’allenatore

Guai in arrivo per il club di Serie A. L’espulsione di questa sera complica i piani dell’allenatore: è arrivato il rosso diretto.

Bologna-Hellas Verona è finita da pochissimi minuti. Il match delle 20:45 della seconda giornata di Serie A è finito 1-1 grazie alle reti di Arnautovic al minuto 21 e di Henry al minuto 43. Un gol per parte che permette a Sinisa Mihajlovic e a Gabriele Cioffi di dividersi il bottino.

Sorridono a metà i due allenatori, anche se Mihajlovic forse sorride un po’ meno. Il motivo? Una brutta gatta da pelare accorsa nei minuti finali del match allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Serie A, Orsolini espulso nel finale di Bologna-Hellas Verona

A poco più di dieci minuti dal fischio finale, la squadra padrona di casa è rimasta in inferiorità numerica. Nonostante l’espulsione per Riccardo Orsolini, gli emiliani hanno tenuto botta e l’Hellas Verona non è riuscito ad approfittarne. Il club locale ha visto l’espulsione di Riccardo Orsolini.

Al minuto 78, infatti, l’attaccante rossoblù è rientrato negli spogliatoi dopo essersi guadagnato un cartellino rosso diretto a causa di un’entrata a gamba alta su Hongla. Il direttore di gara, Marcenaro di Genova, non ha avuto dubbi ed ha sventolato il cartellino rosso. Decisione corretta secondo l’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto in diretta su ‘DAZN’: “Rosso per vigore sproporzionato. ha alzato tantissimo la gamba, ha colpito alla testa l’avversario. Cartellino rosso corretto, molto bravo l’arbitro a decidere immediatamente”.