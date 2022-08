Atalanta-Milan, tutto può cambiare: cosa è successo al Gewiss Stadium

Atalanta e Milan stanno giocando in questi minuti, ma il destino di un calciatore può cambiare grazie a proprio questa gara.

Si sta giocando il secondo tempo della gara tra Atalanta e Milan. La prima frazione di gara si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore dei nerazzurri, che sono passati in vantaggio al 29’ con la conclusione di Malinovskyi.

Nonostante lo svantaggio, è stato il Milan a sfiorare per primo il gol. I rossoneri, infatti, già nei primissimi minuti potevano segnare per ben due volte con Leao. All’11’ c’è stata la risposta dell’Atalanta, ma è stato bravo Maignan ad anticipare Zapata in uscita. La squadra di Stefano Pioli si è resa di nuovo pericolosa al 24’ con Messias che, però, non è riuscito a centrare la porta da ottima posizione.

Al 29’ viene rispettata una vecchia legge del calcio: gol mangiato, gol subito. E’ stata l’Atalanta, infatti, a passare in vantaggio con la conclusione di Malinovskyi, leggermente deviata da Kalulu. Proprio questa rete dell’ucraino potrebbe cambiare il mercato della squadra di Gian Piero Gasperini.

Atalanta-Milan, il gol di Malinovskyi può cambiare il futuro dell’ucraino

Malinovskyi, infatti, in questi giorni è stato al centro di tantissime indiscrezioni di mercato. L’attaccante è stato di fatto messo da parte da Gasperini, innescando così un possibile scambio con il Marsiglia tra lui e Cengiz Under. Anche la moglie del calciatore aveva confermato l’ormai imminente addio su ‘Instagram’: “Se Ruslan non può rimanere all’Atalanta deve trovare un’altra soluzione. Per noi è un grande peccato, però questa è la vita nel calcio”.

Dopo questo gol, forse, il futuro del giocatore ucraino potrebbe anche cambiare. Infatti, tante volte nella storia del calcio è successo che un calciatore fosse sul piede di partenza e poi è rimasto nel suo club grazie ad un gol segnato nel corso della sessione di mercato. I tifosi dell’Atalanta hanno poi chiesto a Malinovskyi, al momento della sua sostituzione, di restare in nerazzurro.