“Ad un passo…”: Milan al lavoro, operazione quasi chiusa

Calciomercato Milan, adesso l’operazione che i rossoneri vogliono portare al termine si avvicina alla chiusura: Maldini è al lavoro.

Il Milan continua a lavorare sul mercato per regalare a Stefano Pioli innesti importanti per determinate zone del campo da dover rinforzare. Il lavoro di Maldini e Massara procede perciò nella direzione perseguita. Non perdendo mai di vista la sostenibilità economica delle trattative. A questo proposito, un’operazione si avvicina alla chiusura.

Nel mirino del club restano alcuni profili in particolare, per cui Maldini e Massara stanno svolgendo ogni giorno nei sondaggi con i diversi club. Oltre i possibili nuovi rinforzi, però, la società è focalizzata anche sui rinnovi con cui vuole assicurarsi la permanenza dei vari giocatori già presenti in rosa.

Molto vicino, a questo proposito, sembrerebbe ora più che mai essere il prolungamento del rapporto con Rade Krunic. Il centrocampista, al momento fuori e alle prese con uno stiramento, è arrivato in rossonero nel 2019. Il suo contratto scadrà nel 2024, ma il Milan vuole già prolungarne la scadenza. Ecco allora le ultime novità.

Calciomercato Milan, rinnovo di contratto in arrivo per Krunic: “A un passo dal prolungare il suo contratto”

Lo scorso maggio, Nicolò Schira tramite il proprio profilo ‘Twitter’, affermava che: “Rade Krunic vorrebbe rimanere a lungo all’AC Milan. Il suo agente parlerà presto con rossoneri per discutere la possibile estensione del contratto”.

Un’operazione, questa, a cui si è continuato a lavorare sotto traccia. Tant’è che Schira, sempre tramite il proprio profilo ‘Twitter’, è tornato quest’oggi a parlare del futuro del giocatore rossonero. “Rade Krunic – si legge – è a un passo dal prolungare il suo contratto con l’AC Milan fino al 2026“.