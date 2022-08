Milan, Pioli vuota il sacco in diretta: arriva l’annuncio su Kjaer

Dopo il pareggio ottenuto dal suo Milan contro l’Atalanta, Stefano Pioli ha dato un annuncio sulle condizioni di Kjaer.

Il Milan ha pareggiato questa sera contro l’Atalanta per 1-1. I rossoneri sono riusciti ad aggiustare una partita che si era messa male, considerando che i bergamaschi erano passati in vantaggio con Malinovskyi. Il ‘Diavolo’, infatti, ha poi pareggiato nel secondo tempo con il bel gol di Bennacer.

Il team meneghino, dopo la rete del pareggio, ha avuto anche delle occasioni per vincere ma l’Atalanta è riuscita a difendersi comunque bene. Lo stesso Stefano Pioli non ha nascosto il suo rammarico per la mancata vittoria: “Sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona partita. Gli altri soffrivamo il pressing dell’Atalanta, tuttavia oggi siamo riusciti a palleggiare con una certa facilità”.

Il tecnico ha poi continuato il suo intervento: “Abbiamo concesso davvero poco all’Atalanta, che ha fatto due tiri in porta. Dovevamo essere meno frenetici nella seconda frazione di gara. Volevamo vincere, ma abbiamo giocato bene”. Pioli ha anche dato un annuncio su Simon Kjaer.

Milan, l’annuncio di Pioli su Kjaer: “Spero che non ci metta troppo tempo a recuperare”

L’allenatore del Milan, infatti, ha aggiornato sulle condizioni del centrale danese: “Spero che non ci metta tanto tempo per recuperare la miglior condizione”. Kjaer, infatti, è tornato a disposizione di Pioli dopo il gravissimo infortunio al ginocchio rimediato lo scorso anno nel corso del match contro il Genoa.

Sia Stefano Pioli che i tifosi del Milan, di fatto, sperano che Kjaer torni al meglio il prima possibile, viste le sue prestazioni prima dell’infortunio. Anche Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono ‘studiare’ le condizioni del centrale prima di cercare di prendere un altro difensore in sede di calciomercato.