Milan, che colpo di Maldini: ingaggio più che raddoppiato

Il colpo che ha in mente Paolo Maldini darà garanzie al Milan per tantissimi anni in campo e nello spogliatoio

Il Milan scenderà in campo alle 20:45 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, per dare continuità alla vittoria contro l’Udinese della 1^ giornata. I rossoneri sanno di dover difendere il titolo a ogni costo, nonostante Inter e Juventus siano super agguerrite. Maldini ha costruito una squadra spettacolare, capace di ovviare agli addii con giocatori di grande qualità tecnico e senso d’appartenenza.

Un senso d’appartenenza che ha mostrato Sandro Tonali dal primo giorno in cui ha messo piede a Milanello. Dopo un primo anno sottotono, si è ridotto l’ingaggio e ha permesso al Milan di riscattare il proprio cartellino dal Brescia. E’ un capitano in campo, tifoso rossonero e cosa più importante, le prestazioni sul campo sono di livello altissimo. Tanto che si è meritato la chiamata di Mancini in Nazionale per avviare il nuovo ciclo post-eliminazione con la Macedonia del Nord.

Milan, a breve il rinnovo di Tonali

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’accordo tra il Milan e Tonali permetterà il rinnovo fino al 2027, quindi prolungamento di un anno, ma con un corposo adeguamento dell’ingaggio. Si passerà dagli attuali 1,2 milioni di euro a stagione, a 2,7 milioni di euro. Uno stipendio, quindi, più che raddoppiato. La trattativa entrerebbe nel vivo quando si chiuderà l’attuale finestra di calciomercato.

Una decisione importante di Maldini e di tutto il Milan, che decide di blindare colui che con l’addio di Kessie è diventato il padrone assoluto del centrocampo. Tonali, inoltre, vuole continuare a vestire la maglia rossonera ancora per parecchi anni e il dt rossonero sa che per trattenere un giocatore di tale portata va offerto un rinnovo adeguato alle sue prestazioni in campo.