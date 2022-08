“Da tre anni provo ad andare via”: che frecciata alle big di Serie A

Il campionato italiano è appena cominciato, ma per le big di Serie A già c’è stata un’importante frecciata.

Ieri è cominciato il secondo turno della nostra Serie A. Nelle gare del pomeriggio ci sono stati i due pareggi tra Torino-Lazio e Udinese-Salernitana, mentre in serata ci sono state le vittorie dell’Inter e del Sassuolo, rispettivamente, contro lo Spezia e contro il Lecce. Proprio i nerazzurri hanno dato sfoggio ad una grande prestazione.

La ‘Beneamata’, infatti, è stata padrona del match sin dal fischio d’inizio ed è poi riuscita a vincere con le reti di Lautaro Martinez, Calhanoglu e Correa. I nerazzurri, in attesa delle gare di oggi, sono da soli primi in classifica a punteggio pieno.



Le altre big del campionato giocheranno tra oggi (Napoli, Milan ed Atalanta) e lunedì (Roma e Juventus). Gli azzurri ospiteranno il Monza, mentre il ‘Diavolo’ sfiderà proprio il team di Gasperini. La Roma e la Juventus, invece, scenderanno in campo lunedì con Cremonese e Sampdoria. I top team stanno dando ad un bell’inizio di stagione, tuttavia per loro è arrivata una ‘frecciata’ da un big.

Serie A, la frecciata di Berardi: “Non ho mai trovato la squadra giusta per andare via dal Sassuolo”

Domenico Berardi, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘DAZN’ sul suo recentissimo rinnovo con il Sassuolo fino al 2027: “Da tre anni che provo andare via, ma non sono riuscito a trovare una squadra giusta che mi volesse. Tutto questo mi ha portato a decidere di restare in questa famiglia, la quale mi ha cresciuto fin da bambino”.

L’attaccante ha poi concluso il suo intervento: “In passato ho avuto la possibilità di andare via, ma non ho mai preso la decisione di lasciare il Sassuolo perché forse ero troppo giovane e non mi sono buttato”. Berardi, intanto, ha festeggiato il rinnovo con il Sassuolo, segnando il gol vittoria (tra l’altro bellissimo) contro il Lecce.