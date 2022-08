Atalanta, questa non ci voleva: l’ufficialità è un’altra mazzata

Che tegola per Gian Piero Gasperini: la sensazione avuta già nel match di ieri contro il Milan ora è diventata realtà: c’è il comunicato ufficiale.

Brutte notizie in casa Atalanta. Per Gian Piero Gasperini, oltre ai rumors di mercato delle ultime ore, adesso c’è da dover far fronte anche a un brutto infortunio. Il club emana il comunicato ufficiale, si tratta di un lungo stop per un titolare.

L’Atalanta, tramite comunicato ufficiale, rende noto l’infortunio rimediato da Berat Djimsiti nella gara di ieri contro il Milan. All’82’, infatti, un duro scontro di gioco avvenuto con Divock Origi ha messo ko il difensore che ora sarà out a lungo.

Il secondo turno di Serie A ha, quindi, creato non pochi problemi a Gasperini che ora dovrà fare a meno del proprio difensore titolare. Il giocatore è stato sottoposto quest’oggi ad esami specifici che hanno confermato ciò che si temeva. Adesso lo stop non sarà breve.

Atalanta, che tegola per Gasperini: l’infortunio di Djimsiti è grave, c’è la frattura

Come riferito, tramite comunicato ufficiale, da parte del club: “Atalanta B.C. informa che Berat Djimsiti è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali. In seguito al trauma diretto riportato durante la gara di campionato Atalanta-Milan”

“Gli esami specifici – si legge ancora nella nota ufficiale – hanno evidenziato una frattura composta del terzo medio del perone sinistro. Il calciatore ha iniziato sin da subito le cure stabilite nel programma di recupero”. Brutte notizie, quindi, per Gasperini e per tutta la squadra. Il giocatore potrebbe restare fuori un mese e mezzo, o anche due, in base a quello che sarà l’andamento del recupero.