“Siamo fatti male…”: Milan, lo sfogo spiazza tutti dopo l’Atalanta

Il Milan è stato criticato per non esser riuscito a battere l’Atalanta, ma a sua difesa c’è stato un sfogo che ha spiazzato tutti.

Dopo aver vinto contro l’Udinese di Sottil, il Milan ha pareggiato 1-1 ieri sera in trasferta contro l’Atalanta. I rossoneri non sono riusciti a portare i tre punti a casa, ma hanno raddrizzato ottimamente una gara che si era messa male.

L’Atalanta, infatti, era passata in vantaggio con la rete di Malinovskyi alla mezz’ora del primo tempo, tuttavia gli uomini di Stefano Pioli non si sono disuniti e sono riusciti a pareggiare nella ripresa con il bel gol di Bennacer. Dopo la rete del pareggio, è stato proprio il Milan a sfiorare di più il successo.

Il ‘Diavolo’, infatti, ha avuto più di un’occasione, soprattutto quella di Origi, per centrare la centrare la vittoria. Nonostante l’ottima prestazione, il Milan ha ricevuto più di qualche critica per non essere riuscito a battere l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. A difesa dei rossoneri è arrivato in queste ore uno ‘sfogo’ inaspettato.

Lo sfogo Biasin sulle critiche al Milan dopo l’Atalanta: “In Italia siamo fatti male”

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, ha così commentato su ‘Twitter’ le critiche che sta subendo la squadra di Pioli: “Il calcio in Italia è quella cosa per cui un team che viaggia tra primo e secondo posto da due anni, vince il campionato, vince all’esordio in questa stagione ma alla seconda pareggia a Bergamo… allora diventa una squadra che ha ‘limiti evidenti’. Siamo fatti male”.

Lo stesso Stefano Pioli ha difeso la prestazione dei suoi ragazzi nel post gara di ieri sera: “L’Atalanta ha fatto solo due tiri in porta. Abbiamo sofferto di meno il loro pressing, visto che siamo riusciti a palleggiare con una certa felicità. Sono soddisfatto, ci è mancato poco per vincere la partita”.