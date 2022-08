Calciomercato Lazio, che amarezza per Sarri: affare sfumato

Calciomercato Lazio, per Sarri arriva una brutta notizia. Il giocatore richiesto non approderà in biancoceleste: il punto della situazione.

La Lazio sta crescendo come squadra cucita a misura di Maurizio Sarri. I rinforzi richiesti dal tecnico sono man mano arrivati e, con essi, ci sono stati anche la prima vittoria e il primo pareggio stagionali in Serie A. Adesso, però, una notizia di mercato dell’ultim’ora riguarda indirettamente anche il club biancoceleste e non è delle migliori.

Un ulteriore innesto di mercato, ottima soluzione per Maurizio Sarri, sarebbe potuto essere il profilo di Emerson Palmieri. Il contratto del terzino sinistro con il Chelsea scadrà a tutti gli effetti nel 2024, ma l’esperienza con i Blues è di fatto terminata.

Sirene di calciomercato si sono perciò accese per il classe 1994 che Sarri avrebbe voluto nella Capitale con sé. Ma, stando a ‘Sky Sport UK’, ciò non avverrà perché Emerson Palmieri resterà in Premier League. Ecco allora quale sarà il suo nuovo club.

Calciomercato Lazio, sfuma il colpo Emerson Palmieri: l’italiano resterà in Premier League

Il futuro di Emerson Palmieri quindi sarà tutto da scrivere ancora in Premier League. Il terzino sinistro è stato a lungo corteggiato dalla Lazio, in questa finestra estiva di calciomercato, con Maurizio Sarri che l’avrebbe voluto come innesto per il proprio gruppo. Eppure, l’operazione per i biancocelesti non è decollata ed effettivamente non si farà.

L’italiano resterà, infatti, in Premier League, dal momento che il West Ham ha avuto la meglio sulle altre pretendenti. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport UK’, gli Hammers chiuderanno con i Blues la trattativa grazie a un’offerta complessiva di 18 milioni di euro. È questa la cifra che spegne il sogno di Sarri e di tutto l’ambiente biancoceleste. Manca ormai poco al trasferimento.