Vittoria agrodolce per Mourinho: la Roma supera di misura la Cremonese

Triplice fischio allo Stadio Olimpico di Roma: il match tra i giallorossi di Mourinho e la Cremonese di Alvini termina 1-0.

L’infortunio di Wijnaldum aveva un po’ spezzato il clima e l’entusiasmo per l’esordio stagionale all’Olimpico, ma la carica del pubblico capitolino non è certo mancato. Anche perché ospite c’era la Cremonese di Alvini, reduce da una sconfitta immeritata al Franchi e vogliosa di guastare la prima casalinga alla Roma di Mourinho.

E infatti i grigiorossi si dimostrano un avversario ostico sin dal primo tempo. La qualità di Dybala, Zaniolo e Abraham spaventa la porta di Radu a più riprese, ma la formazione di Alvini non è mai doma. E addirittura va vicino alla rete con la rovesciata di uno scatenato Dessers.

Il primo tempo, però, è il teatro dell’ennesima batosta per José Mourinho. Intorno al 45′ Zaniolo rovina malamente a terra dopo un contrasto ed è costretto ad uscire con l’ausilio dei sanitari. Per lui un problema alla spalla, che verrà esaminato già nelle prossime ore.

Smalling fa respirare Mourinho, ma che spavento Dessers: il secondo tempo di Roma-Cremonese

E alla ripresa la Roma sembra accusare il contraccolpo Zaniolo. È ancora una volta Dessers a far tremare i tifosi giallorossi e la traversa dell’Olimpico, con un sinistro fulmineo che per poco non batteva Rui Patricio. Traversa che, però, la Roma pareggia poco dopo con El Sharaawy, che al 55′ batte un colpo per la formazione di Mourinho.

Formazione di Mourinho che piano piano riprende a macinare gioco e a ritrovare fiducia e morale. Dieci minuti più tardi il forcing offensivo dei giallorossi si traduce in un calcio d’angolo che premia l’inzuccata di Smalling. E al 65′ l’ex Red Devil porta avanti la Roma, facendo tirare un sospiro di sollievo a Mourinho.

La reazione della Cremonese, dalla sua, non tarda ad arrivare. Lochoshvili, Buonaiuto e Valeri alzano la voce anche con qualche conclusione dalla distanza. Al 90′ la Cremo colpisce addirittura un palo con Pickel. La Roma, però, tiene botta e veleggia il risultato verso i tre punti: al triplice fischio, Mou è libero di esultare. Nonostante una punta di amarezza.

La classifica aggiornata

Napoli 6, Inter 6, Roma 6, Lazio 4, Torino 4, Fiorentina 4, Milan 4, Atalanta 4, Juventus 3*, Spezia 3, Sassuolo 3, Salernitana 1, Udinese 1, Empoli 1, Bologna 1, Verona 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza 0, Sampdoria 0*.

*= una gara in meno