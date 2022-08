Brutte notizie per Zaniolo: sfortuna Roma, il verdetto gela i tifosi

Brutte notizie per Zaniolo e per tutti i tifosi della Roma. Il verdetto che arriva in diretta da José Mourinho è una vera batosta.

Due vittorie e punteggio pieno in classifica. La Roma dovrebbe essere al settimo cielo e, invece, l’umore del clima giallorosso non può che essere opaco. Nel giro di ventiquattro ore, la formazione di Mourinho ha perso prima Wijnaldum (frattura della tibia) e Zaniolo, uscito in barella dalla gara con la Cremonese.

Il fantasista giallorosso è già a Villa Stuart per sottoporsi a regolari accertamenti. Quella caduta sulla spalla preoccupa tanto, per impatto e conseguenze. Zaniolo ha abbandonato il campo in barella e con una faccia che racconta tutto.

Il rischio di un infortunio molto serio, adesso, è dietro l’angolo. E la conferma che arriva dallo stesso José Mourinho è una doccia gelata per i tifosi della Roma.

Roma-Zaniolo, brutte notizie: arriva il verdetto di Mourinho a DAZN

A sentenziare sulle condizioni di Zaniolo, dunque, lo Special-One ai microfoni di ‘DAZN’. Nell’immediato post-gara, il tecnico lusitano ha così chiarito: “Dovrà restare fuori per un po’ di tempo… Sono preoccupato, è chiaro. Questo però fa parte della vita. Nel giro di poco abbiamo perso due giocatori davvero importanti. Purtroppo il calcio è così. Adesso dobbiamo soltanto guardare avanti”.

Parole amare, quelle di Mourinho: l’ex Tottenham e United sarà chiamato a fare a meno di Wijnaldum e Zaniolo per diverso tempo. E ora non può che incrociare le dita per un presto (e fortunato) rientro per ambedue i suoi pezzi da novanta. I tifosi della Roma, intanto, scuotono la testa per l’ennesimo avvenimento sfortunato che colpisce la formazione di Mourinho.