Vlahovic impalpabile in Samp-Juve, Allegri è netto: “Non deve…”

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, al termine della gara pareggiata contro la Sampdoria.

I bianconeri non sono andati oltre il pareggio, a Marassi. Il primo tempo della sfida contro la Sampdoria ha mostrato delle falle offensive da parte della squadra di Allegri, che non è riuscita a incidere. Maggiori idee e tentativi nella seconda frazione di gioco, ma la Sampdoria è sempre stata sul pezzo e lo stesso Audero in più occasioni ha dato il meglio di sé, impedendo alla Juventus la vittoria.

Max Allegri preferisce guardare al lato positivo dell’inizio di campionato ed è quanto dichiara a ‘DAZN’ nel post-match: “Non abbiamo preso gol in due partite, è una cosa positiva. Nel secondo tempo abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo avuto 2-3 situazioni favorevoli. Alla fine c’è stata una bellissima occasione, purtroppo nel calcio non si deve mai correre all’indietro. Così si rischia di prendere gol. Sono cose da migliorare un po’, ma abbiamo fatto un buon secondo tempo. Peccato perché abbiamo lasciato due punti”.

“Nel primo tempo abbiamo avuto poca pazienza, la Samp ha corso molto, poi siamo venuti fuori”, ha proseguito il mister.

Juventus, le parole di Allegri su Vlahovic e il mercato

Allegri si è poi soffermato su Dusan Vlahovic, che è apparso isolato rispetto ai compagni e ha avuto decisamente poche occasioni per andare in gol: “Nel secondo tempo ha fatto meglio, Dusan deve stare più sereno, prendere posizione in area e proteggere la palla. Non deve giocare d’impatto subito. Zakaria fuori? Scelta tecnica, avevo bisogno di più qualità nello stresso. Miretti è più giovane, ma ha qualità diverse”.

L’allenatore della Juventus risponde poi sul calciomercato: “Ci pensa la società, noi bisogna lavorare. Siamo partiti un po’ meglio dell’anno scorso, pensiamo alle cose positive. Hanno giocato dei giovani, Miretti è entrato molto bene così come Rovella e lo stesso Kean. Siamo un filino indietro rispetto alle altre, ci vuole tempo per recuperare punti dopo due anni senza vincere”.