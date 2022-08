Sampdoria vuole il colpo Ounas: la possibile formula dell’affare

La Sampdoria ha messo nel mirino Ounas: la trattativa non è facile ma può comunque concretizzarsi.

Con gli arrivi di Simeone e Raspadori, il Napoli in attacco ha tante soluzioni. Qualcosa potrebbe muoversi in uscita negli ultimi giorni di mercato, può partire Ounas, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. L’esterno offensivo algerino piace alla Sampdoria, che ha chiesto informazioni per studiare la fattibilità dell’affare.

La trattativa non è facile, Ounas non è ancora convinto del trasferimento e, se poi dovesse svilupparsi la formula del prestito, sarebbe necessario allungare il contratto di un anno. Un’ulteriore difficoltà per il tentativo della Sampdoria per Ounas.