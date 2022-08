Serie A, pronto l’esonero dopo i colpi di mercato: tifosi spiazzati

Un club di Serie A, dopo le prime sconfitte rimediate, sta già valutando l’esonero del proprio allenatore: sarà decisiva la prossima sfida.

La Serie A è appena cominciata, regalando ai tifosi già numerose emozioni ed altrettante delusioni. Oggi, con le partite che vedranno la Roma ospitare la Cremonese e la Juventus fare visita alla Sampdoria, si concluderà la seconda giornata del torneo ma intanto la prima panchina di un club già traballa in maniera pericolosa. Parlare di esonero non è esagerato: in caso di altra sconfitta, infatti, il divorzio appare inevitabile.

Parliamo di Giovanni Stroppa il quale ha iniziato il proprio campionato incassando due sconfitte consecutive e 6 gol. Non proprio il debutto sognato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che dall’inizio della sessione estiva del mercato hanno lavorato in maniera concreta per potenziare la rosa che aveva centrato la promozione. Eppure, nonostante i vari innesti di qualità, la squadra non è riuscita ad ingranare.

A preoccupare la società, in particolare, è l’atteggiamento tenuto in campo dalla formazione ritenuto troppo remissivo e prudente. Certo, gli infortuni rimediati da Matteo Pessina e Andrea Ranocchia (per il quale si prospetta un periodo molto lungo ai box) non aiutano di certo ma ora servirà subito una svolta in casa biancorossa.

Serie A, Stroppa subito in bilico: decisiva la prossima gara

Le valutazioni, da parte della dirigenza, sono in corso e per Stroppa sarà decisiva la prossima gara in programma venerdì 26 agosto in casa contro l’Udinese (reduce da 2 pareggi di fila). A confermarlo è stata la ‘Gazzetta dello Sport’ secondo cui l’allenatore, per allontanare l’addio, dovrà dimostrare di aver fatto tesoro degli errori e di aver trovato la ricetta necessaria per il rilancio.

Il suo destino sarà quindi legato al risultato che emergerà dal campo. In caso di ennesimo ribaltone, il Monza provvederà a salutarlo e ad avviare i casting finalizzati ad individuare il suo sostituto. Il tempo scorre e le chance a disposizione di Stroppa (che in A è stato già esonerato dal Crotone nella stagione 2020/2021) sono quasi terminate. Berlusconi non intende tollerare ulteriori passi falsi.