Ilicic, finalmente la svolta: domani l’incontro, scelta la nuova squadra?

Il futuro di Josip Ilicic potrebbe trovare una svolta definitiva nella prossime ore. Domani incontro tra l’entourage ed il club di Serie A.

Quale sarà il futuro di Josip Ilicic? Anni complessi, quelli che hanno animato la carriera di un calciatore dal talento straordinario ma al tempo stesso condizionato da una mente non sempre salda. Soprattuto nelle difficoltà, il giocatore sloveno ha mostrato tante difficoltà nel riuscire a mantenere una continuità di rendimento. Quest’ultimo, probabilmente, unico elemento che gli ha impedito di diventare uno dei calciatori più incisivi del campionato italiano.

La sua avventura Atalanta, durata ormai quattro anni, sembra essere arrivata al capolinea. All’età di 34 anni, infatti, per Ilicic sembra necessaria una nuova avventura, un’esperienza in una piazza che possa dargli nuovo entusiasmo. Le soluzioni non sono poche, come il mercato ha suggerito proprio in queste settimane.

Ilicic, quale sarà la prossima squadra? Domani incontro col Verona

Ci sono stati diversi club che si sono mostrati interessati al giocatore, e che dunque sono stati accostati a lui nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il Bologna sembrava seriamente interessato allo sloveno, cosi come il Torino ha monitorato costantemente la sua situazione.

In queste ore, però, c’è un club in particolare che potrebbe gettare le basi per una chiusura definitiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘L’Arena’, infatti, domani ci sarà un incontro tra l’entourage del giocatore ed il Verona. Proprio la squadra clivense, infatti, sembra molto interessata ad Ilicic e potrebbe tentare un affondo decisivo proprio nelle prossime ore.