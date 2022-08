“Incontro finito”: svolta improvvisa Inter? Marotta cala il jolly

L’Inter venerdì sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri, ma Marotta sta cercando di prendere un giocatore in sede di mercato.

L’Inter ha vinto le prime due giornate di campionato. Se contro il Lecce i tre punti sono arrivati negli ultimi minuti della gara, contro lo Spezia non c’è stata partita. I nerazzurri, infatti, contro i liguri hanno dominato il match dal primo minuto ed hanno vinto con un secco 3-0 con le reti di Lautaro Martinez, Calhanoglu e Correa.

Dopo aver battuto lo Spezia, l’Inter si sta preparando per il primo big match della stagione. La ‘Beneamata’, infatti, venerdì sera giocherà all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Se i nerazzurri sono a punteggio pieno, i capitolini hanno quattro punti dopo aver pareggiato sabato scorso contro il Torino di Juric.

Le difficoltà del match contro la Lazio sono ben note, ma la squadra di Simone Inzaghi cercherà comunque di ottenere i tre punti per dare un messaggio ulteriore alle proprie avversarie. Tuttavia il binomio tra l’Inter ed il club biancoceleste non è attuale solo in campionato, ma anche in sede di calciomercato.

Inter, incontro finito con gli agenti di Acerbi: Marotta potrebbe virare su Chalobah e Akanji

L’Inter, infatti, sta cercando di prendere in prestito Francesco Acerbi. Proprio su questa trattativa ci sono stati degli aggiornamenti dati da Alfredo Pedullà su ‘Twitter’: “Incontro finito. Non è stata presa nessuna decisione, tuttavia il centrale resta comunque un candidato. Il club nerazzurro scioglierà le riserve dopo la trasferta di venerdì a Roma. E valuterà le altre due opzioni (Chalobah e Akanji) solo in prestito”.

Il club meneghino, dunque, potrebbe decidere anche di non perdere il calciatore italiano, ma sicuramente preleverà un difensore centrale. La ‘Beneamata’, infatti, è costretta a prendere un giocatore nel reparto arretrato, visti gli addii di Ranocchia e Kolarov.