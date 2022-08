Giroud, Origi e Rebic: Pioli stravolge le nuove gerarchie offensive

Giroud, Origi e Rebic: chi sarà il nuovo centravanti titolare del Milan in vista del proseguimento della stagione. Occhio alle scelte di Pioli e alle nuove gerarchie del tecnico rossonero

Dopo la doppietta di Rebic nella prima giornata di campionato, Pioli potrebbe rivoluzionare totalmente le gerarchie offensive del Milan in vista del proseguimento della stagione. L’attaccante croato avrebbe guadagnato la fiducia del tecnico rossonero anche per la posizione di centravanti e non solo di vice Leao.

Occhio, però, al pieno recupero di Origi e Giroud dai rispettivi infortuni. La sensazione è che l’attaccante francese, per il momento, resti la prima scelta di Pioli, soprattutto dopo l’ottima passata stagione. Non è escluso che Origi possa recuperare terreno sull’ex Chelsea.

Rebic, come detto, potrebbe recitare la parte di centravanti o esterno sinistro, ma difficilmente agirà da titolare nel corso della stagione. L’attaccante croato si ritaglierà il suo spazio in un doppio ruolo e avrà l’opportunità di giocare con costanza, ma difficilmente sarà una prima scelta di Pioli con tutto il reparto offensivo a disposizione.

Giroud, Origi e Rebic: le nuove gerarchie di Pioli

Riassumendo, quindi, Pioli potrebbe affidarsi a Giroud come centravanti titolare, ma il recupero dall’infortunio di Origi potrebbe convincere il tecnico del Milan a dare una chiara chance all’ex Liverpool. Giroud proverà a difendere la sua posizione, anche se ci sarà spazio per tutti considerati gli innumerevoli impegni.

Rebic reciterà la parte di 12° uomo, un valore aggiunto pronto ad agire come uomo spacca match a gara in corso. L’attaccante croato, come detto, potrebbe rappresentare una chiara alternativa anche per sostituire Leao. Nuove gerarchie e nuovo assetto tattico: Pioli è pronto a cambiare volto al suo reparto offensivo.