“L’ho sentito ieri sera…”: Juventus, il retroscena su Allegri gela i tifosi

La Juventus si interroga dopo il deludente pareggio ottenuto contro la Sampdoria: oggi è arrivato l’attacco più inatteso verso Allegri.

Appena due tiri diretti in porta (quelli di Juan Cuadrado e Filip Kostic), poco movimento senza palla e tanta confusione in fase di costruzione della manovra. La Juventus si interroga dopo il deludente pareggio ottenuto sul campo della Sampdoria. Il club, dal canto suo, a breve proverà a regalare a Massimiliano Allegri almeno due innesti tuttavia si aspetta anche un netto cambio di passo da parte del tecnico.

La squadra vista al “Marassi” infatti, orfana di Paul Pogba e di Angel Di Maria, ha fatto fatica a costruire azioni pericolose lasciando in avanti il solo Dusan Vlahovic (appena 9 palloni toccati in tutta la gara). Sabato, nella sfida che vedrà i bianconeri affrontare la Roma dell’ex Paulo Dybala, servirà quindi una scossa in modo tale da rilanciare le ambizioni di gloria della società ed evitare la fuga in classifica proprio dei giallorossi.

Difficile che, nell’occasione, si riveda il 4-4-1-1 impiegato ieri sera visto che Weston McKennie ha faticato nel ruolo di trequartista. Oltre al sistema di gioco, però, la squadra dovrà cambiare anche atteggiamento nel rettangolo di gioco. Un pensiero condiviso da Giovanni Galeone il quale, ospite della trasmissione ‘Tutti convocati’ in onda su Radio 24, ha analizzato la prova dei bianconeri.

Juventus, Galeone a sorpresa attacca Allegri: le sue parole

Galeone ha spiegato di aver sentito al telefono, nelle ore immediatamente successive al fischio finale, il proprio pupillo: “Era arrabbiato”. Poi, ecco l’attacco inatteso. “Deve arrabbiarsi anche un po’ con sé stesso, dovrebbe dare un’idea di gioco ai suoi giocatori – ha affermato durante l’intervista – e ora la squadra non ha un’idea”.

L’opinionista in seguito è andato avanti, spiegando di aver guardato soltanto il primo tempo della gara. “Ho visto tutti i giri di passaggi che faceva la Juve e mi sono stufato, se giochi nella Juve devi saper sviluppare un’azione d’attacco”. Galeone è poi tornato parlare di Allegri. “Lui fa quello può, avrebbe bisogno di almeno 4 giocatori per avere una squadra competitiva. Senza Pogba e Di Maria è difficile dare un gioco a questa squadra”.