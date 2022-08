Juventus, salti di gioia per Elkann: è ufficiale, quasi un miliardo di euro

Arrivano buone notizie in casa Juventus, dopo la giornata di ieri risale la quotazione del club ed Elkann può gioire: ecco i dati.

Arrivano buone notizie in casa Juventus, dopo la giornata di ieri che non era terminata nel migliore dei modi. Nel momento in cui si attendono novità sulle possibili sanzioni da parte della UEFA per il Fair Play Finanziario, arrivano anche i dati economici della giornata odierna.

Come riferito anche da ‘Calcio e Finanza’, nella giornata di ieri il titolo della Juventus quotato in borsa ha chiuso con un calo quasi del 5% per uno 0,3506 euro per azione. In merito invece alla giornata di oggi, il titolo è risalito a circa +3,71% e sia Andrea Agnelli sia John Elkann possono tirare un sospiro di sollievo.

Dopo la discesa di circa 889 milioni di euro, oggi il capitale è risalito a una cifra di 921 milioni di euro. Ad azione, quindi, la chiusura di oggi è stata per azione a quota 0,3636 euro. I dati fanno respirare l’intero club.

Nel frattempo, con questa notizia importante la società bianconera tira un sospiro di sollievo. In totale, con precisione, la chiusura del titolo è stata di 921 milioni di euro. Altre novità si attendono, invece, dalla UEFA per le possibili sanzioni che possono arrivare in ottica di Fair Play Finanziario.