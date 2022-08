“Insegna il mestiere a Donnarumma”: PSG, la sentenza inappellabile

Donnarumma è stato scelto da Galtier come titolare indiscusso del PSG, ma c’è stata una sentenza inappellabile.

Dopo la delusione della mancata vittoria della Champions League dell’anno scorso, nel PSG c’è stata un’autentica rivoluzione. Al-Khelaifi, infatti, ha sostituito in società Leonardo con Luis Campos ed ha anche effettuato l’avvicendamento in panchina tra Pochettino e Galtier.

La squadra sembra rispondere bene alla nuova guida tecnica, visto che ha vinto la Supercoppa francese contro il Nantes ed ha segnato già ben 17 gol nelle prime tre partite di campionato. Nonostante questo inizio sfavillante, il PSG sta affrontando vari problemi in sede di calciomercato.

Galtier ha di fatto preteso una rosa che non sia solo una collezione di figurine, ma che sia un gruppo omogeneo con due calciatori per ruolo. Una delle prime decisioni del tecnico francese è stata quella di concludere il continuo avvicendamento in panchina tra Navas e Donnarumma, con quest’ultimo scelto titolare. Anche se non sono tutti d’accordo con queste decisione dell’ex allenatore del Lille e del Nizza.

PSG, la richiesta della testata francese a Navas: “Resta ed insegna il mestiere a Donnarumma”

‘La Source Parisienne’, testata giornalistica transalpina dedicata alle sorti del PSG, ha infatti così scritto sul ‘Twitter’ di Navas: “Keylor il tuo trasferimento al Napoli non è ancora concluso. Resta con noi, resta al PSG. Sei il nostro miglior guardiano dai tempi di Bernard Lama. Resta qui ed insegna il mestiere a Donnarumma, per poi passargli il testimone”.

Nonostante la richiesta netta di ‘La Source Parisienne’, Navas sembra essere sempre più vicino al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo, infatti, sta lavorando per cercare di trovare un accordo con il costaricano, il quale non vuole rinunciare ad un soldo dei suoi 18 milioni lordi che gli spettano dal PSG nei prossimi due anni.