Roma stellare, Mourinho gongola: l’hanno preso per davvero

Importante colpo per la Roma di Mourinho. Il tecnico è al settimo cielo, alla fine l’acquisto tanto atteso è arrivato davvero.

Una delle squadre maggiormente protagonista in questo mercato è senza alcun dubbio la Roma. La squadra allenata da José Mourinho ha accesso la piazza con il colpo Dybala, arrivato dopo un lungo corteggiamento e dopo aver battuto la concorrenza di Napoli e Inter.

Non bisogna però dimenticare anche gli arrivi di Georgino Wijnaldum, che purtroppo però si è già infortunato e dovrà stare fuori per un po’ di tempo, e di Nemanja Matic. Tutti e tre colpo a parametro zero. A mancare però, per completare la rosa e dare a Mourinho una squadra completa, era un altro colpo in attacco.

Anche qui la Roma ha giocato sapientemente sul mercato degli svincolati. Dopo averlo lungamente corteggiato, i giallorossi sono riusciti a trovare l’accordo con Andrea Belotti. Il Gallo, svincolatosi dal Torino, stando a quanto riporta Nicolò Schira è ad un passo dal firmare un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2025.

Roma, Mourinho ha il suo attaccante: è Belotti

Svincolatosi dopo 7 stagioni con la maglia granata del Torino, Andrea Belotti è pronto, alla soglia dei 30 anni, ad un’avventura in una big. Belotti arriva a Roma con un bottino importante alle spalle. Nelle 7 stagioni in granata più in quella col Palermo ha collezionato in Serie A ben 106 gol.

Se estendiamo i numeri anche alle altre competizioni, in carriera Belotti ha complessivamente scritto il suo nome sul tabellino dei marcatori ben 143 volte. Numeri che certamente sono un ottimo biglietto da visita e faranno piacere a Mourinho, visto che nelle prime due uscite stagionali i giallorossi, contro Salernitana e Cremonese, hanno vinto di misura e adesso potranno, con Belotti, avere maggior peso offensivo.