Juve, arriva l’agente di Milik: il punto sulla trattativa

Ore decisive per il mercato della Juventus: arriva l’agente di Milik a Torino per definire l’affare

Sono ore decisive per l’attacco della Juventus. Dopo le difficoltà per chiudere l’affare Depay, dovute alle nuove richieste al rialzo del suo entourage, la Vecchia Signora ha accelerato per Arkadiusz Milik, suo vecchio obiettivo. L’affare è già stato definito col Marsiglia, sulla base di un prestito oneroso (da circa 2 milioni di euro) con diritto di riscatto (a circa otto), ma la decisione finale sull’operazione non è stata ancora presa.

Oggi l’agente del polacco David Pantak farà visita alla dirigenza bianconera a Torino per mettere per iscritto l’offerta, che dovrebbe garantire all’ex Napoli lo stesso stipendio che percepisce al Marsiglia.

Juventus, Milik è balzato in pole

Milik è balzato in pole sia per i costi che avrebbe comportato l’affare Depay che per la reticenza a negoziare la cessione di Arnautovic (per il quale Allegri stravede) da parte del Bologna. I bianconeri lo seguono da due anni e già nel 2020 furono vicini al suo acquisto.

Ora la punta, che può giocare sia al centro dell’attacco che in coppia con Vlahovic (come accade in Nazionale con Lewandowski) è a un passo dal vestire la maglia bianconera, ma prima dell’esito dell’incontro di oggi non va escluso alcuno scenario. Com’è già accaduto con Depay, le certezze in questo calciomercato possono sgretolarsi in qualsiasi momento…