Calciomercato Fiorentina, sta succedendo davvero: doppio colpo da urlo

La Fiorentina si prepara a un fine agosto importantissimo tra impegni europei e conseguenti sforzi in chiusura di calciomercato.

La stagione è appena cominciata, ma i giorni che separano la Fiorentina dalla chiusura del mese di agosto potrebbero essere già decisivi per il club viola. La gara di ritorno con il Twente, in programma oggi e valida per l’accesso alla fase a gironi di Conference League e che gli olandesi si dicono certi di vincere, sarà seguita dagli ultimi giorni di calciomercato.

La Viola è necessariamente costretta a giocare su due fronti contemporaneamente. Da un lato l’Europa, riconquistata al termine della scorsa stagione e in palio in uno scontro ad alta tensione – anche fuori dal campo tra le rispettive tifoserie – in Olanda; dall’altro la necessità di centrare gli obiettivi rimasti per fornire a Vincenzo Italiano una rosa all’altezza delle aspettative.

L’obiettivo principale è rinforzare il centrocampo. Serve un interno con grandi qualità offensive, mentre in seconda battuta un altro elemento duttile per le rotazioni sarebbe il benvenuto. La Fiorentina dovrebbe avere individuato i due obiettivi, e secondo Gianluca Di Marzio nei prossimi giorni potrebbero essere messi nero su bianco.

Fiorentina vicinissima a Barak, mentre rispunta anche Bajrami

Partiamo dall’obiettivo principale, e cioè Antonin Barak del Verona. Secondo l’esperto di mercato di Sky Sport l’accordo con gli scaligeri è vicinissimo: il ceco dovrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di domani, quindi si legherà al club gigliato con una formula che prevede prestito oneroso a 1,5 milioni più un riscatto fissato a 8,5.

Questo sarebbe opzionale, ma diventerebbe obbligatorio nel caso Barak collezioni un certo numero di presenze e prevede anche alcuni bonus. Affare fatto, dunque, mentre rispunta anche il nome di Bajrami per il ruolo di alternativa ai titolari in mediana.

Il giocatore dell’Empoli, già seguito in più occasioni, potrebbe diventare viola se il club riuscirà a conseguire la qualificazione in Conference League. Regalando così a Vincenzo Italiano un giocatore in più da ruotare in rosa in una stagione che vedrebbe la Fiorentina impegnata sul fronte italiano e internazionale.