Juventus scatenata, non solo Milik: ai dettagli un altro top player

Ai dettagli la trattativa per un altro top player oltre Arkadiusz Milik, la Juventus è scatenata sul mercata

La Juventus oggi ha definito l’acquisto di Arkadiusz Milik dall’Olympique Marsiglia. Il centravanti polacco potrà iniziare la sua avventura in bianconero con un paio d’anni di ritardo, dopo l’interesse non concretizzato ai tempi del Napoli. Un anno e mezzo in Ligue 1 e poi via, direzione Torino. Le visite mediche sono previste per oggi, come raccontato da SerieANews.com, la trattativa frutterà al club francese due milioni per il prestito e otto milioni per il diritto di riscatto.

Oltre a Milik, per la Juventus è ai dettagli anche un’altra trattativa. Importantissima, se si pensa alla prestazione dei centrocampisti di Allegri contro la Sampdoria lunedì scorso. Leandro Paredes è vicino, infatti, a vestire la maglia bianconera. L’argentino è sempre stato il prescelto del club, che inserisce due tasselli importanti per rialzare anche un po’ il morale dei tifosi, scettici dopo la prestazione di Marassi.

Juventus, non solo Milik: arriva anche Paredes

Luca Cilli, giornalista di Sky Sport, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24 ha parlato della trattativa che ha condotto la Juventus: “Ai dettagli la trattativa col PSG per Paredes, l’altro grande obiettivo dei bianconeri per il centrocampo. Prestito con diritto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, passi avanti decisivi”. L’argentino ha perso il posto da titolare in quest’inizio di stagione, collezionando solo 61′ in quattro presenze.

Paredes è il regista atipico che vuole Allegri, che permetterà anche a Locatelli di evadere dalla posizione davanti alla difesa, che inevitabilmente ne limita le qualità. La Juventus, dunque, dopo Milik prende il centrocampista e completa la rosa. Almeno per il momento, perché ci sono ancora dei giorni a disposizione per sfruttare eventuali occasioni.