Calciomercato Lazio, ciliegina sulla torta: che occasione per Tare

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha aperto le trattative per un ultimo acquisto dei biancocelesti

La Lazio ha conquistato quattro punti nelle prime due partite di campionato dopo aver incontrato Bologna e Torino. Tare è intervenuto sul mercato per accontentare le richieste di Sarri, sistemando la difesa e il centrocampo. Molto probabilmente l’acquisto più importante è però la permanenza di Sergej Milinkovic-Savic, con i club di Premier League che non hanno affondato il colpo. Difficile che Lotito accetti qualche offerta last-minute in questa ultima settimana.

Manca però la ciliegina sulla torta che renderebbe la Lazio una squadra completa in tutti i reparti: o quantomeno, un qualcosa molto vicina a esserlo. Si tratta del terzino sinistro, visto che da quella parte Sarri sta adattando Marusic. L’obiettivo numero uno della Lazio è diventato Sergio Reguilon, in totale rottura con il Tottenham: Conte, infatti, vorrebbe privarsene subito visto che fa parte degli ‘epurati’ insieme a Winks, Ndombele e Lo Celso. Questi ultimi due, già ceduti.

Lazio, aperta la trattativa per Reguilon dal Tottenham

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su Twitter, la Lazio ha avviato la trattativa con il Tottenham per acquistare Sergio Reguilon in prestito con diritto di riscatto. Il terzino sinistro spagnolo era arrivato due anni fa dal Real Madrid per 30 milioni di euro e non rientra nei piani di Conte né per il presente, né per il futuro. Su di lui nei giorni scorsi si sono fatte avanti anche Atalanta e Nottingham Forest.

Tare ha visto sfumare Emerson Palmieri, il preferito di Sarri, approdato al West Ham. Reguilon è una possibilità concreta, soprattutto negli ultimi giorni di mercato. Quando il cerchio si stringe e ogni club, Tottenham compreso, vuole risolvere le situazioni senza restare con delle zavorre. Lo spagnolo, dunque, potrebbe approdare in Serie A con la Lazio che metterebbe a segno un vero e proprio colpaccio