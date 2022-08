Colpo di scena Ronaldo: annuncio ufficiale e tifosi spiazzati

Mancano pochi giorni alla chiusura della finestra estiva di calciomercato, Cristiano Ronaldo potrebbe ancora cambiare squadra: è tutto in movimento.

Dal momento in cui ha lasciato la Juventus per il Manchester United al gong del mercato estivo del 2021, non è sorprendente che si attenda ancora con ansia la definizione del futuro del giocatore portoghese. D’altronde, non è un mistero che la sua avventura allo United non lo soddisfi e sopratutto il campione portoghese intende disputare ancora la Champions League.

Nonostante il suo entourage abbia cercato di trovare la miglior sistemazione, proponendo CR7 a squadre dei principali campionati europei, non è stato possibile definirne il trasferimento. Il problema è che investire in Cristiano Ronaldo richiede uno sforzo economico al quale non sono disposti la maggior parte dei club, sopratutto post-pandemia.

E se finisse in Ligue 1? La Francia è stata la destinazione meno presa in considerazione, fatta eccezione per il PSG, però negli ultimi giorni ha cominciato a fare capolino l’opzione Marsiglia.

Marsiglia, arriverà Cristiano Ronaldo? Il presidente smentisce

Sui social si è scatenata l’indiscrezione, che ha generato commenti e opinioni anche fra addetti ai lavori, ma bisognerà subito rientrare dall’entusiasmo. Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di ‘BeinSports’, ed è stato molto chiaro su CR7: “Il mondo dei social è così, si prova a fare scalpore. La nostra squadra si accontenta dei mezzi che ha”.

Nello specifico, Longoria ha dichiarato: “Chiedere Ronaldo al Marsiglia è come chiedere se possano venire qui, con tutto il rispetto, Kevin De Bruyne, Erling Haaland o Darwin Nunez Sognare fa bene a tutti, ma è vero che dobbiamo essere sinceri con tutti. Il nostro progetto sportivo è serio e cerchiamo ogni stagione di essere competitivi, ma anche di portare equilibrio economico. Molti si sono divertiti con questa storia improbabile, ma conosciamo il nostro contesto economico e lo stipendio colossale che percepisce Ronaldo. I tifosi potranno consolarsi con Alexis Sanchez, Jonathan Clauss o Eric Bailly difendere i nostri colori in Champions League”.