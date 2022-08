Roma, Mourinho accontentato e tifosi in festa: che colpo per i giallorossi

E’ una Roma letteralmente scatenata sul mercato. Mourinho ed il direttore sportivo Tiago Pinto sono pronti ad accogliere un rinforzo.

La Roma di Josè Mourinho ha cominciato la stagione con due sofferte vittorie contro Salernitana e Cremonese. Due clean sheet ed una squadra che sta pian piano cominciando a prendere la forma di gioco del suo tecnico. Il club giallorosso ha effettuato un mercato di primissimo piano, sono arrivati giocatori di caratura internazionale, ma la società non ha alcuna intenzione di fermarsi.

La tifoseria giallorossa vive un momento di grande entusiasmo, i Friedkin hanno acceso la piazza con il colpo Dybala e negli ultimi giorni è arrivato dal PSG anche Georginio Wijnaldum. Il talentuoso centrocampista è stato subito costretto a fermarsi a causa di un grave infortunio e la dirigenza ha dovuto cambiare i suoi piani di calciomercato.

In attesa di chiudere definitivamente l’affare Belotti la squadra giallorossa è a caccia di un rinforzo a centrocampo che possa sostituire l’infortunato Wijnaldum. Mourinho ha grande ambizioni, vuole almeno riportare la Roma in Champions League e ha chiesto un ulteriore sforzo alla società.

Roma, sorpasso al Monza per Camara

Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport il club giallorosso ha scavalcato il Monza per il centrocampista dell’Olympiakos Mady Camara. Sul classe 1997 c’era anche Adriano Galliani, ma Pinto è stato lesto ad anticipare tutti e l’affare è ormai pronto alla chiusura definitiva.

L’accordo è sulla base di prestito con diritto di riscatto ed il giocatore ha dato priorità alla Roma, non appena ha saputo dell’interesse del club. Il Monza aveva chiuso con un prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza, ma la trattativa è sfumata. Il club capitolino è pronto a chiudere per un nuovo e importante colpo in entrata.