Roma, infortunio Wijnaldum: l’annuncio di Nainggolan spiazza i tifosi

Roma, a parlare dello sfortunato infortunio che ha colpito Wijnaldum c’è ora anche Radja Nainggolan: il suo annuncio spiazza i tifosi giallorossi.

La Roma non sta vivendo un periodo molto fortunato, dal momento che il gruppo di Mourinho è stato negli ultimi giorni colpito da diversi infortuni. Oltre allo stop di Zaniolo, sotto la luce dei riflettori è ovviamente finito anche quello del nuovo arrivato Wijnaldum. Proprio di lui, e di quanto avvenuto, ha parlato anche l’ex giallorosso, Radja Nainggolan.

Radja Nainggolan è stato un giocatore importante all’interno della rosa giallorossa e i tifosi della Roma lo ricordano con affetto. Le strade del calciomercato l’hanno, tuttavia, portato a lasciare la Capitale definitivamente nel 2018, anno in cui è approdato all’Inter.

Una scelta molto sofferta, come lui stesso ha dichiarato anche adesso che è all’Anversa. Squadra belga con cui Nainggolan ha un contratto fino al 2023. Ma tutte le voci di mercato dell’ultim’ora, come lui stesso ha chiarito, non hanno alcun fondamento. Queste sono, quindi, state le sue parole.

Roma, parla Nainggolan: l’ex giallorosso spegne così i rumors di mercato legati all’infortunio di Wijnaldum

Radja Nainggolan ha così parlato dell’infortunio di Wijanaldum e delle voci di mercato che ne sono scaturite, ai microfoni della radio ‘New Sound Level’: “Se avessi potuto, sarei tornato dieci volte alla Roma. Adesso c’è questo ‘pour parler’ perché si è fatto male un giocatore appena acquistato e magari qualche tifoso ha visto un possibile sostituto in me. La voce è girata molto velocemente però non è mai stata una grande realtà“.

“So che ai tifosi – ha aggiunto l’ex giallorosso – farebbe piacere un mio ritorno e pure a me. Quando mi dicono ‘dai, dai’, qualcuno legge questa notizia e pensa che si fa sul serio, ma alla fine sono solo chiacchiere da bar“.

Il giocatore ha poi concluso affermando: “Questa città mi vuole bene come gliene voglio io. Perché io mi emoziono sempre. Ho fatto una scelta sbagliata. Mai cambiare per nessuno. Purtroppo ho fatto una scelta della quale forse mi pento ancora oggi. Ma io sono contento per i traguardi che ha raggiunto la Roma, perché le voglio ancora bene”.