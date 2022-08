Mercato Torino, conferme su Makengo e novità in attacco

Il mercato del Torino è pronto a cambiare marcia in vista dei prossimi giorni. Occhi puntati su Makengo: il centrocampista dell’Udinese rappresenta il primo nome nella lista dei desideri di Juric

Assalto a Makengo e occhi puntati anche sul fronte offensivo. Il Torino si prepara a recitare un ruolo da protagonista nell’ultima settimana di calciomercato. 15 milioni la richiesta dell’Udinese per Makengo, i granata potrebbero presentare un’offerta leggermente al ribasso proponendo un prestito con diritto di riscatto.

L’Udinese, dal canto suo, libererà Makengo solamente di fronte a un’offerta irrinunciabile. Forza fisica, temperamento e qualità nel giro palla: l’attuale centrocampista friulano avrebbe fatto breccia nel cuore di Juric per completare la linea mediana in vista del proseguimento della stagione.

Massima attenzione anche al reparto offensivo. Nelle ultime ore starebbero trovando conferme le indiscrezioni sul possibile affondo per Barrow. Il centravanti del Bologna potrebbe lasciare i rossoblù a causa dello scarso minutaggio nelle prime giornate di campionato.

Mercato Torino, il piano cessioni: Izzo verso l’addio

Non solo Zaza: il Torino potrebbe dire addio anche a Izzo. Il difensore centrale piace alla Salernitana e all’Udinese. L’agente del giocatore, per quel che riguarda l’interesse friulano, avrebbe smentito le indiscrezioni delle ultime ore.

Ritornando al capitolo Zaza, l’attaccante granata piace allo Spezia, al Lecce e all’Empoli. Juric difficilmente lo prenderà in considerazione nelle sue gerarchie. Non è da escludere un inserimento proprio del Bologna in caso di addio a Barrow. Sono attese novità già nel corso delle prossime ore.