Colpo in attacco dal Bayern Monaco: tutto vero, sta arrivando in Serie A

Siamo in dirittura d’arrivo. Mancano ormai solo pochi dettagli e poi l’arrivo del calciatore dal Bayern Monaco in Serie A sarà realtà.

Giorni frenetici di calciomercato. E non potrebbe essere altrimenti. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della sessione estiva ed è quindi naturale che le squadre siano intenzionate a mettere a segno gli ultimi colpi prima della deadline.

Uno dei colpi che potrebbe presto concretizzarsi, almeno stando a quanto riportano stamane i colleghi di Sky Germania, è quello di Joshua Zirzkee, attaccante olandese classe 2001 attualmente in forza al Bayern Monaco. La punta centrale è infatti finita nel mirino del Bologna.

I felsinei sono pronti a chiudere sulla base di 8 milioni più bonus. Si tratterebbe quindi di un trasferimento a titolo definitivo, a dimostrazione di come il Bologna sia estremamente convinto della scelta del calciatore. Nella serata di ieri sarebbero stati trovati gli accordi, con lo stesso calciatore che avrebbe spinto per favorire il buon esito della trattativa.

Bologna, colpo dal Bayern Monaco: in arrivo Zirzkee

L’attaccante olandese, che lo scorso anno ha collezionato 15 reti durante il suo prestito all’Anderlecht, è pronto quindi a tornare in Serie A. Zirkzee infatti aveva già calcato i campi dei nostri stadi nella prima metà del 2021 quando fu ingaggiato dal Parma. La sua avventura fu però contraddistinta da diversi problemi fisici, non riuscendo quindi ad esprimersi al meglio.

Adesso ci riprova. Il Bayern Monaco comunque si è riservato il diritti di recompra, oltre ad una clausola che preveder che il Bologna debba versare il 50% di un’eventuale futura cessione del calciatore. Oltre alle 15 reti lo scorso anno Zirzkee porta in dote a Mihajlovic anche uno score di tutto rispetto con le nazionali giovanili olandesi. In tutta la trafile con le varie rappresentative di categoria, dall’Under 15 all’Under 21, l’attaccante ha messo a segno già 21 reti in maglia orange.