“Sta facendo le visite”: Commisso si supera, che colpo per la Fiorentina

Tutto fatto per il colpo della Fiorentina. I viola hanno chiuso tutti gli accordi e il calciatore si sta già sottoponendo alle visite mediche.

C’è parecchia attesa attorno alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo la buona scorsa stagione, nella quale i viola sono riusciti a tornare in Europa, e dopo l’inizio di questa stagione, che ha visto il passaggio del turno in Conference League, l’entusiasmo è tanto.

Il presidente Rocco Commisso, che non ha mai nascosto le sue ambizioni per una Fiorentina ad alto livello, ne è consapevole e per questo sta lavorando molto sul mercato. L’intenzione è quella di dare al tecnico Vincenzo Italiano una rosa in grado di giostrare al meglio le tre competizioni e al contempo migliorare la posizione in classifica rispetto alla scorsa stagione.

In questa ottica può essere letto l’ultimo colpo della società: Antonin Barak. Prelevato dall’Hellas Verona, Barak rappresenta il calciatore in grado di coniugare al meglio l’esperienza nel nostro campionato con le esigenze tecnico tattiche del tecnico Vincenzo Italiano.

Fiorentina, visite mediche per Barak

Come riporta il collega Gianluca Di Marzio, per Antonin Barak sono già in svolgimento le visite mediche. Il trequartista della Repubblica Ceca, già in città nella giornata di ieri, ha iniziato le visite di rito prima di ufficializzare il suo passaggio dall’Hellas Verona alla Fiorentina.

Antonin Barak saluta l’Hellas Verona e si trasferisce alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Barak lascia Verona dopo due stagioni, era arrivato nell’estate del 2020 dall’Udinese dopo un prestito a Lecce, nelle quali ha collezionato 68 presenze e 18 reti tra tutte e tre le competizioni.