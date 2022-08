Inter, Inzaghi non ci sta: la frecciata ai suoi arriva in diretta

L’Inter perde anche in questa stagione contro la Lazio all’Olimpico e Inzaghi, nella diretta post-partita, non ci sta e manda la sua frecciata.

Amara serata per l’Inter che, dopo la scorsa stagione, anche in questa appena cominciata non riesce ad evitare la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico. A segno per i biancocelesti sono andati Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro. Proprio in merito al primo gol è arrivata la frecciata ai suoi da parte di Simone Inzaghi nel post-gara.

Niente da fare per i nerazzurri, che non si salvano grazie all’unico gol segnato da Lautaro Martinez. Gli uomini di Inzaghi sprecano troppo e in difesa qualche problema di troppo porta la Lazio a vincere nettamente. Grazie a gol-spettacolo.

Ai microfoni di ‘DAZN’ ha, allora, parlato al termine del match proprio Simone Inzaghi. “È stata una partita equilibrata, giocata bene. Abbiamo tenuto il campo, messo tanti palloni invitanti. Ma dopo il pareggio dovevamo avere più cattiveria e determinazione per far girare l’episodio dalla nostra parte”, ha riferito come primo pensiero il tecnico.

Lazio-Inter, Inzaghi non ci sta e afferma: “Il primo gol è il problema, non possiamo prenderne uno così”

Al termine di Lazio-Inter, Simone Inzaghi ha dato un’amara sentenza ai suoi in diretta ai microfoni di ‘DAZN’: “Il primo gol è il problema. Una squadra come la nostra non può mai prenderlo. Gli altri due sono stati due eurogol. Il primo gol non si può prendere, non possiamo prendere un gol così”.

“Probabilmente . ha aggiunto – se sul pareggio al posto di fare il gol Luis Alberto, lo avesse fatto Dumfries staremmo parlando d’altro. Però sappiamo che dobbiamo e possiamo fare molto di più. Essendo consapevoli che, nel campionato italiano, ci sono squadre come la Lazio che nelle partite singole può battere chiunque”.