Doccia gelata Juventus: la notizia spiazza i tifosi prima della Roma

La Juventus si prepara alla sfida contro la Roma ma il tecnico Allegri, nell’occasione, dovrà fare a meno di un top player.

Ultima fermata, prima di una gara da non sbagliare. La Juventus nella mattinata odierna ha continuato a lavorare in vista del big match di sabato contro la Roma lanciata dalle vittorie ottenute ai danni della Salernitana e della Cremonese. Una sfida dal sapore speciale per l’ambiente bianconero, chiamato a rilanciarsi dopo il deludente pareggio ottenuto sul campo della Sampdoria.

La lista dei convocati con tutta probabilità conterrà il nome di Arkadiusz Milik, il cui arrivo è stato ufficializzato oggi. Un acquisto fortemente voluto dal tecnico Massimiliano Allegri il quale, nel corso della conferenza stampa odierna, non ha escluso la possibilità di ricorrere a partita in corso alla doppia punta affiancando proprio il polacco a Dusan Valhovic (apparso troppo solo nella sfida del “Ferraris”).

Entro breve l’allenatore potrebbe abbracciare pure Leandro Paredes. La trattativa con il Paris Saint Germain, infatti, è arrivata ad un punto di svolta ed ora i due club risultano impegnati per risolvere gli ultimi dettagli. Niente che possa rompere l’intesa, individuata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale compreso tra i 17 e i 18 milioni. Due buone notizie per Allegri, che domani dovrà continuare a fare a meno di Leonardo Bonucci ed Angel Di Maria.

Juventus, pessime notizie per Bonucci e Di Maria: non ci saranno con la Roma

Il difensore non ha ancora smaltito il problema fisico che gli aveva già fatto saltare la trasferta a Genova. “Non sarà convocato perché non sta ancora bene. Ieri ha fatto un allenamento con la squadra. Ma stamattina purtroppo ha sentito la gamba strana e le cose a mezza via non si possono fare” le parole di Allegri che, durante l’incontro con i giornalisti, ha fornito anche un aggiornamento sulle condizioni dell’argentino.

“Ha lavorato parzialmente con la squadra. L’obiettivo è Firenze. Se poi tutto andrà bene sarà a disposizione con lo Spezia ma sarà difficile”. La Juventus, intanto, si prepara al crocevia: i capitolini primi in classica sognano l’allungo proprio ai danni della Vecchia Signora. Allegri non può fallire.