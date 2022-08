Milan, caos e polemiche in conferenza: “Era rosso, è clamoroso”

Milan, stralcio di polemiche in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. C’è un episodio che non è andato giù.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dal pareggio contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nell’ultimo turno di campionato. Il club rossonero, adesso, è chiamato a tornare alla vittoria per rimettere in chiaro le cose sin da subito e per puntare alla testa della classifica.

I lombardi sono chiamati a far bene nella sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, in programma domani sera alle 20:45 allo stadio San Siro. Tutto pronto per il fischio di inizio, tanto che oggi mister Stefano Pioli si è recato in conferenza stampa per presentare la sfida contro gli emiliani.

Milan, Pioli in conferenza stampa

Oltre alla consueta presentazione del match di domani contro il Bologna, durante l’incontro con la stampa il tecnico del Milan è ritornato su un episodio in occasione di Atalanta-Milan. Durante la sfida contro la Dea, Hans Hateboer si è reso protagonista di intervento falloso ai danni di Rafael Leao che è stato sanzionato col solo cartellino giallo.

Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni di Pioli: “Su Rafael Leao c’è un fallo clamoroso di Hateboer. Il cartellino giallo non bastava, il VAR doveva assolutamente intervenire. E’ normale che uno come Leao venga raddoppiato. Noi dobbiamo aspettarcelo, lui deve essere bravo a gestire situazioni come queste”.