Udinese-Monza, attacco mai visto nel post partita e l’arbitro ‘cambia nome’

Monza-Udinese non smette di far parlare e la terza sconfitta consecutiva per il club brianzolo pesa come un macigno. Arriva la frecciata del presidente.

Il Monza subisce la terza sconfitta consecutiva in questa nuova stagione intrapresa in Serie A. In casa contro l’Udinese la gara è terminata sul risultato finale dell’1-2 e il club sta perciò già pensando a un modo per ritrovare quanto prima il proprio equilibrio. Il numero uno della società brianzola, tuttavia, non ha nascosto il proprio malcontento. Queste le sue parole.

Il Monza ha, almeno fino a questo momento, deluso le aspettative. Complici anche i tanti infortuni registrati in quest’avvio di Serie A, il club di Berlusconi ha subito tre sconfitte consecutive nel campionato italiano di massima serie. Risultati, questi, che pesano molto sull’umore dell’intero gruppo, oltre che sulla classifica.

Se da un lato, allora, Stroppa crede fermamente che basterà ritrovare un equilibrio a livello di rosa e la giusta condizione, dall’altro lato non è andata giù a Berlusconi una questione in particolare. Proprio relativa al match giocato nel pomeriggio di quest’oggi ecco le sue parole.

Monza-Udinese, Berlusconi furioso al termine del match e dopo la sconfitta dei suoi: duro attacco all’arbitro Di Bello

Silvio Berlusconi, al termine del match giocato dal Monza contro l’Udinese, ha parlato al di fuori dello stadio ai microfoni dei giornalisti presenti: “Loro erano in dodici, c’era anche l’arbitro con loro ed è stato un arbitraggio scandaloso. Com’è che si chiama? Di Bello? Ecco, doveva chiamarsi… di brutto”.

Il patron del club, quindi, non ha digerito quelle che sono state le decisioni arbitrali e non le ha sicuramente mandate a dire a Di Bello. Il clima che si respira all’interno del club non è dei migliori, dal momento che i risultati ancora continuano a non arrivare. Ma stavolta uno dei colpevoli il presidente l’ha rintracciato all’esterno dei suoi.