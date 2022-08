Colpo di teatro Juventus, la rivelazione di Allegri spiazza: “Può partire titolare”

Importante vigilia del match per la Juventus di Massimiliano Allegri. Tanti infortuni ed una situazione particolare in vista della Roma.

L’inizio di stagione della Juventus di Massimiliano Allegri è stato finora alquanto complicato. La società è intervenuta sul mercato con acquisti di livello internazionale come Di Maria e Pogba, ma ha perso subito entrambi per infortunio. Con la situazione di Chiesa ancora da valutare la società bianconera ha deciso di intervenire drasticamente sul mercato.

Nelle ultime settimane è arrivato prima Filip Kostic dall’Eintracht e nelle ultime ore la Juve ha di fatto chiuso per il doppio colpo Milik più Paredes. L’ex attaccante del Napoli sostituisce in rosa Alvaro Morata e sarà il giocatore che potrà affiancare o sostituire il centravanti serbo Dusan Vlahovic. Il tecnico bianconero Allegri ha parlato in conferenza stampa e tra i tanti temi ha trattato anche riguardo Arkadiusz Milik:

“Milik? Visto che non ho ancora deciso la formazione magari lo faccio giocare dall’inizio. Fino a domani non so, ma mi è balenata in testa questa idea. Vedremo, comunque ne giocheranno undici”.

Juventus, le ultime di Allegri su Bonucci e Di Maria

La squadra bianconera sta affrontando un inizio di stagione davvero molto complicato. L’infermeria è piena e la rosa ha difficoltà in quasi tutti i reparti. Allegri dovrà fare a meno di Bonucci anche per il big match con la Roma ed il tecnico ha fatto il punto sugli infortunati in conferenza stampa:

“Bonucci non sarà convocato, ieri ha lavorato con la squadra ma stamattina non stava bene con la gamba. Preferisco non rischiare visto i tanti impegni ravvicinati. Di Maria ha lavorato parzialmente con il gruppo e l’obiettivo è averlo a disposizione per Firenze. Buone notizie invece da Szczesny che domani sarà a disposizione”.