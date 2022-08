“Non è nei piani”: Roma, Tiago Pinto prova ad evitare il braccio di ferro

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato il DS della Roma Tiago Pinto cerca collocazione per un esubero nella rosa di Mourinho.

Il weekend appena iniziato è pronto a catturare l’attenzione di tifosi e appassionati non solo per le sfide in programma nel 3° turno di Serie A, ma anche per le voci che si rincorrono relative al calciomercato arrivato ormai alle battute finali. Non solo Juventus-Roma, dunque. Ma anche gli intrecci che definiranno le trattative in entrata e in uscita prima dello stop alle trattative fissato per giovedì 1° settembre.

In vista di questa data sarà fondamentale, soprattutto per le big, aver concluso gli affari in entrata necessari per completare la rosa. E di conseguenza, considerando la difficile situazione economica che vive il calcio italiano, liberarsi di quei giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico.

Uno di questi casi è quello di Amadou Diawara, ormai da tempo separato in casa con la Roma con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2024. Acquistato nel 2019 dal Napoli per 21 milioni di euro, il guineano è stato a lungo frenato dagli infortuni e ha visto scemare sempre più le sue presenze in campo.

Con l’arrivo di José Mourinho la situazione è precipitata: pur senza riscontrare problemi fisici, la scorsa stagione Diawara è sceso in campo in appena 8 occasioni tra campionato e coppe per un totale di 306 minuti giocati. Il chiaro segnale di come non rientri nei piani dello Special One, una situazione che però finora non lo ha spinto a chiedere la cessione.

E allora è la Roma a cercargli una collocazione, per evitare di ritrovarsi a pochi giorni dalla fine del mercato in un braccio di ferro come quello che ha preceduto le cessioni di Fazio e Santon. Tiago Pinto cerca una collocazione in Serie A, anche in prestito, per il mediano.

Roma, Diawara offerto a Lecce e Roma

Il DS portoghese della Roma ha recentemente rassicurato i tifosi sul fatto che il club si farà trovare pronto per gli ultimi giorni di mercato. Chiaro però che questo significa anche disfarsi degli esuberi che non rientrano nei futuri piani giallorossi.

Come riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, Tiago Pinto sta cercando una collocazione per Diawara e avrebbe offerto il giocatore a Lecce e Torino. Interessante, soprattutto da un punto di vista “romantico”, la prima opzione. Il mediano guineano ritroverebbe in Salento Pantaleo Corvino, l’uomo che lo scoprì e lo lanciò nel calcio che conta al Bologna.

Arrivato in rossoblù non ancora 18enne per 500.000 €, Diawara si distinse per doti fisiche e tecniche fino a guadagnarsi l’interesse del Napoli, che lo prelevò un anno più tardi pagandolo poco meno di 15 milioni di euro. Sembrava l’inizio di una grande carriera, che invece non è proseguita come in tanti si aspettavano. Chissà se ritrovando l’antico mentore l’ex talento non sia capace di ritrovare anche se stesso.