Juventus-Roma, non solo Milik: tripla mossa a sorpresa di Allegri

Juventus-Roma scalda i motori e si prepara ad accendere la 3^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha svelato alcuni retroscena sulla possibile formazione che scenderà in campo contro i giallorossi di Mourinho

Milik titolare contro la Roma: è questa una delle clamorose novità che Allegri potrebbe decidere di mettere in atto in maniera immediata già dalla sfida contro i capitolini. Il tecnico ha confermato la possibilità di schierare l’attaccante polacco subito dal primo minuto.

Ipotesi suggestiva che potrebbe trovare immediati riscontri. Nono solo: Allegri starebbe valutando anche l’impiego di De Sciglio dal primo minuto al posto di Alex Sandro e a centrocampo, attenzione alla possibile chance dal 1′ per Miretti.

Il gioiellino bianconero, subentrato in campo in maniera molto positiva contro la Sampdoria, potrebbe prendere il posto di McKennie, apparso decisamente in ritaro di condizione. Allegri scioglierà gli ultimi dubbi nell’ultimo allenamenti di rifinitura.

Juventus-Roma, probabili formazioni e ultime novità

Come confermato da Allegri in conferenza stampa, in difesa non ci sarà Bonucci. Il centrale difensivo non è ancora al meglio e potrebbe tornare in campo in vista della 5^ giornata contro la Fiorentina. In attacco ancora out Di Maria: l’argentino viaggia spedito verso il pieno recupero in vista del match del Franchi contro la Viola. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Roma

JUVENTUS (4-3-3): Szczensy; Danilo, Rugani, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic/Milik (passaggio al 4-4-2). All. Allegri

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Smalling, Ibanez, Mancini; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho