“Non ci ha rimesso lui…”: Juve, che frecciata dall’ex bianconero

La Juve oggi affronterà la Roma ma intanto ha ricevuto una frecciata inattesa: a scagliarla, a sorpresa, è stata un ex bianconero.

Al big match, ormai, manca sempre meno. Alle ore 18.30 la Juventus e la Roma si sfideranno all’Allianz Stadium, con l’obiettivo di fare bottino pieno: i bianconeri, dopo il deludente pareggio ottenuto sul campo della Sampdoria, sono chiamati a rilanciarsi e a lanciare un segnale importante alle rivali. I giallorossi invece, reduci dalle vittorie ai danni della Salernitana e della Cremonese, intendono vincere per approfittare dello scivolone dell’Inter e restare così in vetta alla classifica.

La sfida odierna avrà un sapore particolare per due calciatori. Arkadiusz Milik, ad esempio, oggi avrà finalmente la possibilità di indossare la maglia bianconera in gara ufficiale. Il suo debutto è previsto nella ripresa: resta soltanto da vedere se Massimiliano Allegri lo impiegherà al posto di Dusan Vlahovic oppure mettendolo al fianco del serbo (ipotesi annunciata ieri in conferenza).

Emozioni a mille pure per Paulo Dybala, che affronterà per la prima volta da ex la Juventus a Torino. L’argentino si è integrato subito negli schemi tattici di José Mourinho, dimostrando di avere un buon feeling con Tammy Abraham e di poter essere determinante per le sorti giallorosse. Proprio di lui ha voluto parlare Blaise Matuidi, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’.

Juve, la frecciata di Matuidi su Dybala

​​L’ex centrocampista (divenuto brand ambassador dell’Inter Miami) ha commentato lo sbarco nella capitale di Dybalalanciando una vera e propria frecciata nei confronti del suo vecchio club. “A Torino sentiranno la sua mancanza anche fuori dal campo. Io prendo sempre le difese di Paulo: ci rimette di più la Juve”. Solo al parole al miele, invece, per Massimiliano Allegri.

“Stiamo parlando dello stesso allenatore che ha vinto di tutto in Italia e fatto due finali di Champions? Vogliamo davvero discuterlo?”. Il tecnico, in occasione della sfida, dovrà fare ancora a meno di Leonardo Bonucci: Danilo, al momento, risulta in vantaggio rispetto a Daniele Rugani e Federico Gatti. In porta invece, nonostante il recupero di Wojciech Szczesny, non è da escludere la conferma di Mattia Perin. Tanti dubbi, quindi, in casa Juve. Lo spauracchio Dybala, intanto, è sempre più vicino.