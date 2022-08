Juve, ci siamo: Allegri pazzo di gioia, è fatta per il colpo tanto atteso

La Juve si prepara a piazzare l’ennesimo colpo di mercato: accordo trovato, fumata bianca vicina. Allegri può sorridere.

Il rinforzo in attacco, ovvero un elemento in grado di far rifiatare Dusan Vlahovic o giocare insieme a lui, è arrivato. Arkadiusz Milik nella giornata di ieri è diventato un nuovo giocatore della Juventus e già oggi potrebbe debuttare con la maglia bianconera. Un acquisto importante per Massimiliano Allegri, il quale auspica di poter abbracciare a breve anche il regista tanto invocato nelle ultime settimane.

Il mirino, come noto, è finito su Leandro Paredes ritenuto non imprescindibile dal neo allenatore del Paris Saint Germain Christophe Galtier. L’argentino, in questo primissimo scorcio di stagione, ha collezionato appena 49 minuti in campo “conditi” comunque da un assist. Il divorzio è quindi nell’aria, con la Vecchia Signora che conta di chiudere la trattativa presto in modo tale da averlo a disposizione nella gara del 31 agosto contro lo Spezia.

Il traguardo, alla luce degli ultimi sviluppi, appare sempre più vicino. I club, infatti, hanno avuto modo di confrontarsi nelle ultime ore raggiungendo un’intesa: l’ex Roma, in particolare, si trasferirà a Torino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.

Juve, Paredes è sempre più vicino: le cifre dell’operazione

L’operazione, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, comporterà una spesa di circa 15 milioni. Una cifra inferiore, quindi, rispetto a quella inizialmente richiesta dai francesi (20) per farlo partire. La fumata bianca, come detto, risulta quanto mai vicina: possibile che possa arrivare già entro la giornata di domani o al massimo lunedì.

Con il calciatore l’intesa è totale. Per lui è pronto un contratto da top player da 7.5 milioni (bonus compresi) all’anno. L’arrivo di Paredes, inevitabilmente, comporterà una cessione a centrocampo: il principale indiziato è Nicolò Fagioli inseguito da numerose squadre come ad esempio la Sampdoria, l’Empoli, la Cremonese e la Salernitana. A breve il suo agente incontrerà la dirigenza per fare il punto della situazione ed individuare la soluzione migliore per il classe 2001.