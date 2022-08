Juve, non ci voleva: tegola per Allegri in vista della Roma, è ufficiale

A poche ora dall’importantissima sfida di campionato con la Roma Massimiliano Allegri deve rinunciare a una pedina per la sua Juventus.

Insieme a Lazio–Inter andata in scena ieri, Juventus–Roma è senza dubbio il big match della terza giornata di Serie A. Una gara attesissima sia per verificare l’effettiva qualità della squadra giallorossa, dove spicca l’ex bianconero Paulo Dybala, sia per capire come la Vecchia Signora reagirà alle critiche dopo lo scialbo pareggio ottenuto in casa della Sampdoria.

Una sfida, quella in programma allo Stadium di Torino oggi alle 18,30, che il tecnico di casa Massimiliano Allegri avrebbe voluto affrontare potendo disporre della rosa al completo. E che invece lo vedrà costretto a fare di necessità virtù, dato che sono diversi gli indisponibili ancora alle prese con infortuni.

Nella lista dei 21 convocati diramata dal tecnico spiccano il ritorno di Szczesny – uno degli ex della sfida – e la prima chiamata per il neo-acquisto Arkadiusz Milik, che il tecnico ha ipotizzato possa partire addirittura titolare. Fuori invece Pogba e Di Maria, i lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge, un Bonucci ancora non al meglio e i giovani Aké e Fagioli.

Quest’ultimo è stato uno dei nomi più chiacchierati dell’estate bianconera. E nonostante si tratti di un classe 2001 rimasto in panchina nelle prime due uscite in campionato della Juventus, la sensazione è che potesse trovare spazio in un centrocampo ancora privo di un vero regista.

Juventus-Roma, Allegri dovrà rinunciare a Fagioli

Nicolò Fagioli è al momento l’unico regista nella rosa a disposizione di Allegri. Ha dimostrato le sue qualità la scorsa stagione alla Cremonese, guidando la squadra grigio-rossa in Serie A, e per tutta l’estate è stato richiestissimo. Il fatto che non sia partito sembra indicare una certa fiducia da parte del club nei suoi confronti, quindi.

Chiaro che negli ultimi giorni di calciomercato la situazione potrebbe cambiare. Soprattutto se la Juventus riuscisse a mettere le mani su Leandro Paredes, l’uomo d’ordine in mezzo che insegue da tutta l’estate.

Con l’argentino gli spazi per Fagioli si ridurrebbero notevolmente, ma guardando all’attualità la sensazione è che contro la Roma avrebbe potuto rendersi utile in una squadra che spesso fatica a costruire il gioco.

Tutte supposizioni, comunque. A causa di un affaticamento muscolare dopo la rifinitura di stamattina Fagioli sarà costretto a seguire Juventus–Roma da casa. In attesa di conoscere il suo futuro.