Juventus, la rivoluzione di Allegri: via vai a centrocampo

E’ previsto un via vai nel centrocampo della Juventus per la volontà del club di accontentare Allegri su ogni aspetto

La Juventus viene da due pareggi consecutivi in Serie A e questi ultimi giorni di mercato serviranno per completare la squadra per accontentare definitivamente Allegri. I problemi principali si trovano a centrocampo, dove il prescelto che si piazzerà davanti alla difesa è Leandro Paredes. La trattativa, che va avanti da un po’, dovrebbe chiudersi nelle prossime ore. Saltata la cessione di Rabiot, in quel reparto c’è grande abbondanza con i vari Locatelli, McKennie, Zakaria, Miretti, Rovella, Pogba, Fagioli e Arthur.

Servono le cessioni e oltre a Rovella e Fagioli da concretizzare, il prossimo ad andar via potrebbe essere Arthur. Il centrocampista brasiliano era vicino al Valencia, ma il suo stipendio da 5 milioni di euro a stagione ha fatto saltare la trattativa. Negli ultimi giorni di mercato si potrebbe trovare una soluzione insperata per sfoltire il reparto e permettere ad Allegri di lavorare senza zavorre. Ma servirà un grande lavoro dei dirigenti della Juventus.

Juventus, due club su Arthur

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, Porto e Lione hanno chiesto informazioni per per Arthur. Il brasiliano non è nei piani della Juventus né per il presente, né per il futuro e può lasciare Torino nei prossimi giorni in prestito. Una soluzione che rinvierebbe solamente il problema, certo, ma che comunque inizierebbe a far respirare un po’ Allegri che ne deve gestire parecchi. E poi, alleggerirebbe anche il monte ingaggi della Juve.

Negli ultimi giorni di mercato può sempre succedere di tutto. E’ chiaro che l’arrivo di Paredes limita l’impiego degli altri giocatori e quando Paul Pogba tornerà a pieno regime, sarà complicato per tutti collezionare tante presenze da titolare, nonostante si tratti di una stagione anomala per il Mondiale.