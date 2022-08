Mercato Lazio, tifosi al settimo cielo: anche Sarri pazzo di gioia

La Lazio si gode il 3-1 rifilato all’Inter ed entra negli ultimi giorni di mercato. La notizia fa esplodere tutti i tifosi, c’è l’annuncio.

Il 3-1 rifilato all’Inter è stato un risultato clamoroso, ma restituisce la bontà della rosa e del progetto targato Maurizio Sarri. La Lazio c’è per il quarto posto e batte un colpo importante per la lotta ai primi posti del campionato.

Adesso i biancocelesti sono pronti ad entrare negli ultimi giorni di mercato, in attesa di capire se il DS Tare completerà o meno la rosa di Maurizio Sarri. Sia per le operazioni in entrata, che per quelle in uscita.

Uscita dove sembrava diretto anche Luis Alberto, autore di un super gol contro l’Inter e al centro di una diatriba con lo stesso tecnico biancoceleste, che spesso ha preoccupato in primis i tifosi della formazione capitolina.

La Lazio si gode Luis Alberto. E adesso la notizia fa esplodere di gioia i tifosi (e anche Sarri)

Una diatriba che, però, è pronta ad essere risolta. O quantomeno lasciata in secondo piano. Come raccontato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Luis Alberto è pronto a sotterrare l’ascia di guerra e restare nella disponibilità di Maurizio Sarri e della sua Lazio. Adesso lo spagnolo è deciso a restare in biancoceleste e rimandare i piani di una possibile ed eventuale partenza.

Una bellissima notizia per i tifosi capitolini, che nell’ex Liverpool hanno trovato da anni un faro per il proprio centrocampo. E non solo. La speranza della piazza laziale, adesso, è quella di una finalmente intesa tra Luis Alberto e Maurizio Sarri, così da ritrovare nella mediana della Lazio uno degli interpreti più forti della Serie A. Intanto, anche l’ex tecnico di Juventus e Napoli gongola e gioisce: nonostante qualche dissapore, la permanenza dello Spagnolo non può che essere una lieta novella.