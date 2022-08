“Oggi è in città”: Milan, l’hanno preso per davvero. Pioli può esultare

Colpo di mercato per il Milan. Maldini piazza l’acquisto negli ultimi giorni di mercato: oggi in Italia per le visite mediche.

Mentre la squadra continua a macinare punti, ieri battuto il Bologna per 1-0 grazie alle reti di Leao e Giroud, ma con polemiche riguardo un mancato rosso per il primo, Maldini continua ad operare sul mercato.

La campagna acquisti rossonera fino a questo momento è stata molto mirata, ma al contempo efficace. Charles De Ketelaere, a lungo inseguito ed acquistato proprio in questa sessione, è stato protagonista proprio contro il Bologna fornendo a Leao l’assist per il primo gol.

Maldini però è consapevole che la rosa ha bisogno ancora di qualche piccolo ritocco. Pioli si torva di fronte ad una stagione fondamentale, che potrebbe essere quella del definitivo ritorno del Milan tra le bis anche europee. Con uno Scudetto da difendere e una Champions League in cui ben figurare, il Milan deve fare ancora qualche movimento in entrata. A partire dalla difesa dove è in arrivo Malick Thiaw.

Milan, ecco Thiaw: il giovane difensore arriva dallo Schalke 04

Difensore tedesco classe 2001, Malick Thiaw è in arrivo in Italia per le visite mediche. Nella serata di ieri Gianluca Di Marzio ha rivelato che oggi a Milano atterrerà il difensore e si sottoporrà ai controlli di rito per poi firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.

Dopo la chiusura del Chelsea per Chalobah il Milan ha deciso di investire sul difensore tedesco. Thiaw, nonostante la giovane età, può comunque contare su di un curriculum di tutto rispetto: già 60 le presenze con la prima squadra dello Schalke 04, di cui 26 in Bundesliga. Oltre ad 8 apparizioni e 2 reti con la maglia della nazionale tedesca Under 21.