Calciomercato Milan, coniglio dal cilindro: ostacolo per Maldini

Buona prova del Milan di Pioli nell’anticipo di Serie A contro il Bologna. Intanto la dirigenza rossonera lavora ancora sul mercato.

Il Milan campione d’Italia vince e convince in campionato. Dopo il pari nel difficile campo di Bergamo la squadra di Pioli ha ottenuto una bella vittoria contro il Bologna mostrando diverse note positive. Primo gol stagionale per Rafa Leao che spegne i rumors di mercato con una prestazione eccezionale, condita da un gol ed un assist.

Ottimo esordio dal primo minuto per il belga Charles De Ketelaere, grande colpo della campagna estiva rossonera. Un assist e tante belle giocate per il pupillo di Maldini, che, è rimasto in campo per circa un’ora di gioco. Intanto, a poche ore dalla fine del mercato, il Milan lavora senza sosta per completare la rosa di Pioli.

L’urgenza principale per la dirigenza era trovare un difensore ed un centrocampista, calciatori pronti per sostituire Romagnoli e Kessie, grandi addii, andati via a parametro zero, rispetto al club della scorsa stagione. Nelle ultime ore il club rossonero ha chiuso il colpo in difesa con l’arrivo a titolo definitivo di Thiaw.

Milan, si lavora per Joao Gomes

In questa sessione di calciomercato la società rossonera ha sondato diversi nomi interessanti. Maldini e Massara hanno in particolare seguito Renato Sanches, centrocampista portoghese finito poi al PSG. Nelle ultime ore è emerso invece il nome del giovane Joao Gomes, talentuoso centrocampista classe 2001 di proprietà del Flamengo.

Secondo quanto riporta Tuttosport il Milan ha chiesto informazioni per il giocatore, ma al momento la trattativa non sarebbe affatto facile. I due club, entrambi a tinte rossonere, hanno un’ampia divergenza per quel che riguarda il valore assegnato al cartellino del giocatore. Resta comunque un nome da monitorare per il calciomercato dei campioni d’Italia.