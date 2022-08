Pioli può finalmente gioire: che regalo Milan, succede in queste ore

Il Milan al settimo cielo dopo la vittoria col Bologna, ma Pioli continua a gioire. In arrivo il regalo per i rossoneri, succede in queste ore.

Il mercato è partito in ritardo, ma il Milan non ne ha risentito nel corso della sua partenza in campionato. Anzi: nonostante il pari (comunque positivo) di Bergamo, la formazione di Pioli ha ripreso da dove aveva lasciato. E si prepara a difendere con onore lo Scudetto vinto.

Anche perché le sorprese per i rossoneri non sembrano essere finite qua. Anzi, il mercato di Maldini e Massara regala ancora qualche colpo di coda, come aveva annunciato lo stesso Stefano Pioli nel post gara col Bologna.

“Ha buona fisicità e potenziale. Ha tutte le caratteristiche che servono per far parte del nostro gruppo e diventarne una pedina importante”: così il tecnico rossonero aveva presentato Thiaw ai microfoni di ‘Sky Sport’, in attesa che l’ormai ex Schalke 04 sbarcasse a Milano.

Milan, ecco Malick Thiaw: domani le visite mediche per il nuovo rossonero

Sbarco a Milano che è arrivato in queste ore. Come documentato dalle telecamere di ‘Sky Sport’, Malick Thiaw è appena atterrato all’aeroporto di Linate, dove è stato accolto da qualche tifoso e dai giornalisti presenti all’esterno del varco per gli arrivi.

Per il giovane difensore tedesco, un contratto da cinque anni che firmerà nella giornata di domani, dopo aver svolto le rituali visite mediche con la formazione di Stefano Pioli. Un acquisto importante (soprattutto per il futuro), che vedrà il Milan completare il proprio reparto arretrato con un arrivo giovane e di potenziale.

Allo Schalke 04 un affare da quasi 10 milioni di euro (tra parte fissa e variabile, legata ai bonus). Al Milan, invece, la speranza di aver pescato l’ennesimo jolly per la propria difesa.