Ronaldo-Napoli, rischia di saltare tutto? C’è la mossa di Ten Hag

Sono ore roventi in Serie A. Il calciomercato ed in particolare la vicenda Ronaldo tiene in ansia milioni di tifosi di tutta Europa.

Questo weekend vede un interessante giornata di Serie A, ma non è l’unico argomento di discussione. I tifosi del nostro campionato ed in particolare quelli del Napoli sono molto curiosi riguardo il destino del cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo. L’attaccante lusitano è in uscita dal Manchester United e sono ore ormai decisive per il suo futuro.

Nelle ultime ore si è discusso molto della possibilità che il campione portoghese indossi la maglia del Napoli, magari in un clamoroso scambio di mercato con Victor Osimhen. La trattativa non è però semplice e il giocatore, insieme al suo super agente Jorge Mendes, sta vagliando altre interessanti piste.

Dopo una partenza difficile in campionato lo United ha deciso di intervenire pesantemente sul mercato e dopo aver acquistato Casemiro dal Real Madrid ha deciso di rinforzare il reparto offensivo. Il campione portoghese è in uscita e la società vuole accontentare a tutti i costi Ten Hag.

Ronaldo, si complica la pista Napoli: intanto lo United vicinissimo ad Antony

Il Manchester United è sempre più vicino al giovane talento dell’Ajax Antony. Il club olandese ha accettato di negoziare l’offerta con il club inglese e l’affare si potrebbe chiudere per circa 100 milioni di euro, compresi di bonus. Una trattativa durata settimane con il giocatore che potrebbe riabbracciare il suo ex tecnico Ten Hag. A riportarlo è il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano.

Di conseguenza questa trattativa complica e non poco la trattativa per Victor Osimhen. Il Manchester ha investito (con la trattativa Antony) oltre 160 milioni nell’ultima settimana ed appare improbabile un altro incredibile maxi investimento per arrivare al centravanti del Napoli.